Deze week nog winters weer, wel warm weekend in het verschiet

Met temperaturen rond de 2 graden en kans op (natte) sneeuw blijft het deze week nog aardig koud. Aankomend weekend komt daar verandering in, dan wordt het weer een stuk warmer.

Vanwege de winterse buien van vandaag heeft het KNMI tot 18:00 uur vanavond code geel afgekondigd. De wegen kunnen glad zijn en er kans op een zware avondspits.

Morgen wordt het warmer, zo'n 3 tot 5 graden. Mede daardoor zal het flink kunnen gaan regenen en motregenen. Er staat een matige wind. "Geen fraai weer", aldus Visser.

Warm weekend

Woensdag trekt deze depressie weg. Het wordt dan droger en er is kans op een beetje zon, het zal dan zo'n 6 graden worden. Donderdag blijft het droog, met een graad of 4 à 5.

In het weekend wordt het een stuk warmer, dan stijgt de temperatuur naar een graad of 10. Dit gaat gepaard met erg veel regen. "Maar niets is een gelopen race. Boven Rusland hangt een koufront en dat gebied drukt wel erg tegen ons aan", zegt Visser.