Tot het laatst in de slijterij gewerkt: mevrouw Meijer sterft op 94-jarige leeftijd

Een markante vrouw met grote verhalen: mevrouw Meijer was een begrip in Wormerland en is afgelopen weekend in het harnas gestorven. Jarenlang heeft de 94-jarige vol passie in haar drankspeciaalzaak gestaan en ze sloeg daarbij het liefst geen dag over. "Een icoon in Wormer is overleden", zegt een klant op social media. Iemand anders vult aan: "Van sommige mensen denk je dat ze altijd zullen blijven."