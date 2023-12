Vijfhuizenaren geven buurtkastje make-over voor onvergetelijke pakjesavond

Niet alleen organisaties zetten alle zeilen bij om zoveel mogelijk mensen een onvergetelijke pakjesavond te bezorgen. Ook inwoners dragen hun steentje bij.

Het buurtkastje is normaal gesproken gevuld met de gebruikelijke voorraad boodschappen, zoals soep, pasta, groente, shampoo, tandpasta en maandverband. Maar zo vlak voor pakjesavond is de buurtkast omgetoverd tot een waar kinderparadijs, met lekkernijen en speelgoed in overvloed.

