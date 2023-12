Drukke ochtendspits verwacht door sneeuw en ijzel

Vannacht heeft het op verschillende plekken in de provincie gesneeuwd waardoor het al glad kan zijn, maar in de loop van de ochtend trekken er nieuwe winterse buien vanaf het zuiden over de provincie. Het winterse weer kan tot einde van de avond duren.

Afstand houden

Het KNMI adviseert weggebruikers langzamer te rijden en een grotere afstand tot andere weggebruikers te houden. De actuele files zijn te bekijken via deze link.