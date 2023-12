Skatepark Zuidoost noodgedwongen dicht: "We zitten al een maand zonder stroom"

Van een veelbelovend begin tot een onverwachte stilte: skatepark Zuidoost, amper een jaar oud, heeft haar deuren een maand geleden moeten sluiten. "We hebben al meerdere evenementen afgelast, ik hoop dat het niet al te lang gaat duren voordat we weer iets kunnen gaan organiseren", vertelt manager van het skatepark Flip Zonne Zuijderland aan AT5.

Het inclusieve skatepark New Wave in Zuidoost zit al meer dan een maand zonder stroom, door faillissement van vastgoedmaatschappij Certitudo. En dat gebeurde nogal onverwacht: "Zonder pardon, bijna zonder waarschuwing en ons hele park is onbruikbaar", aldus Zuijderland.

De projectontwikkelaar zou op de plek van het skatepark woningen realiseren, maar dat bedrijf is dus failliet. "Om dat Certitudo nu failliet is, heeft de energieleverancier de stroomstekker er nu uitgetrokken, terwijl we wel gewoon betalen en wel ook stroom nodig hebben", ligt Zuijderland toe. "Niemand weet hoe we dit gaan oplossen, bij wie we moeten zijn en wie we moeten spreken, dus we worden van het kastje naar de muur gestuurd, zonder stroom "