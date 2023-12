Ronald Koeman keert terug onder de lat tegen Jong FC Utrecht

Dat gaat ten koste van Joey Houweling, die hem de afgelopen maanden verving. "Hij is er weer klaar voor. Ronald moest vanaf wedstrijd revalideren van een polsbreuk. We gaven hem weer speeltijd in de oefenwedstrijd tegen AFC", vertelde Snoei zondagavond in de radio-uitzending van NH Sport.

Voor Houweling is de terugkeer van Koeman een hard gelag. Snoei is toch te spreken over zijn reservedoelman. "Joey is dichterbij bij Ronald gekropen en heeft nog een jonge leeftijd voor een keeper. Vorig seizoen draaide Ronald een goed jaar en daarom is hij weer eerste doelman."

Tegenover de terugkeer van Koeman staat het ontbreken van Thomas Oude Kotte. "Hij was fit genoeg om mee te doen, maar is niet aanwezig door familieomstandigheden. Dat is heel treurig. Voor Tom Overtoom komt deze wedstrijd nog te vroeg, maar hij kan wel spelen tegen FC Groningen. Het is zuur dat we nog een grote groep jongens hebben die niet meer in actie komen voor de winterstop. Dat geldt onder meer voor Christos Giousis, Youssef El KachatI, Yael Liesdek, Jay Kruiver en Robin Polley."

Afgelasting

De uitwedstrijd tegen Jong Utrecht wordt gespeeld op gras en daarom houdt Snoei zijn hart vast voor een eventuele afgelasting. "Bij Telstar was het kunstgras al bijna niet bespeelbaar. Ze voorspellen nu ook nog sneeuw erbij, dan wordt het helemaal spannend. Laten we hopen dat het doorgaat."

Snoei gaat voor een zege in Utrecht, maar weet dat het niet gemakkelijk zal worden. "Ze hebben onlangs gewonnen van De Graafschap (2-0). Als je ze laat voetballen, krijg je het lastig. We moeten voortborduren op de uitzege tegen FC Den Bosch. Zakaria Eddahchouri is de laatste weken in vorm en daar houd ik me aan vast."