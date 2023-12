Chauffeur van bommenleggers Heemskerkse Raadhuisstraat weer voor de rechter

De 21-jarige man die betrokken was bij de eerste en heftigste van drie explosies aan de Raadhuisstraat in Heemskerk staat vandaag weer voor de rechter.

In januari en later in oktober en november waren er meerdere explosies in het portiek van de flat aan de Raadhuisstraat in Heemskerk. De eerste keer was de klap zo hard, dat de ramen van de entree uit de sponningen vlogen.

Bij de twee meest recente keren was de schade aanzienlijk minder groot, met een barst in de ruit en een zwartgeblakerde brievenbus.

De onrust in de straat was er niet minder om. Ook de burgemeester vond het welletjes na de laatste knal en sloot één van de appartementen in de portiekflat. Twee of drie van de explosies zouden tegen de bewoner of diens brievenbus gericht zijn.

Rechter zette streep door sluiting

Die sluiting zorgde voor opluchting bij de buren, maar die duurde niet lang: binnen een week zette de rechter een streep door de maatregel. De bewoner mocht zijn flat weer in.

Omwonenden waren er verbaasd over. "Het geeft een onrustig gevoel. Nu die woning weer open is, denk je: hoelang gaat het nog duren voor er weer iets gebeurt?", zei buurtbewoner Tineke tegen NH. Sommigen buren pleiten inmiddels voor cameratoezicht in de straat.

De bewoner van de bewuste flat zelf was verbaasd over de commotie. "Ik vind het bizar dat mensen denken dat de explosies op mij gericht zijn, vanwege die brievenbus. Dat is onzin. Ik heb er niks mee te maken", zei hij verontwaardigd.

Chauffeur van de bommenleggers

De 21-jarige Amsterdammer die vandaag voor de rechter staat, zou alleen betrokken zijn geweest bij de eerste knal.

Tijdens de eerste inleidende zitting zei hij dat hij de chauffeur was van de bommenleggers, niets meer. Naar eigen zeggen wist hij niet dat zij de boel op gingen opblazen. Hij wilde zijn compagnons niet verlinken.

Wel zei hij later meer uit de doeken te willen doen. Het is de vraag of hij dat vandaag doet: vanmiddag is een volgende inleidende zitting. Wanneer de inhoudelijk behandeling van de zaak plaatsvindt, is nog niet bekend.