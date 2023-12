Er broeit weer iets moois in de Jaap Edenhal, Amsterdam Tigers strijden om landstitel

Jarenlang lag het ijshockey in de stad aardig op zijn gat, maar er broeit weer iets moois in de Jaap Edenhal. De Amsterdam Tigers staan op kop in de competitie en strijden dus mee een nieuwe landstitel. En dat mocht wel weer, want het laatste kampioenschap dateert uit 2005, toen werd de club vier keer op rij kampioen. Een belangrijke speler uit die tijd, John Versteeg, is nu coach. "We staan eerste, maar voor mij als coach is het gewoon belangrijk dat er progressie in zit elke week."

"We hebben vorige week Leeuwarden van de kop afgestoten, we hopen dat niveau zo door te zetten en wedstrijden door te blijven winnen", vertelt speler Ryan Kölgen. Gisteren lukte het de Tigers dit niveau door te zetten tegen Groningen, en dat lukte. In de goed gevulde Jaap Edenhal werd het 7-3.

"De eerste periode was fantastisch met 4-0 en daarna zakten we een beetje in. Dan is het moeilijk om het ritme hoog te houden", vertelt speler Calvin Pohlman direct na de wedstrijd. "Uiteindelijk pakten we hem weer terug en hebben we hier een mooie winstpartij geboekt."

'Snel en dynamisch'

Voor de supporters in de schaatshal was het tijdens de wedstrijd ook nog even spannend, ondanks de eerste positie van de Tigers. "Het begon heel goed, maar nu gaat het wel heel snel achteruit", aldus een trouwe fan tijdens de wedstrijd, vlak nadat Groningen die scoort. "Van 4-0 voor naar 4-2 is wel wat minder." Maar vult een ander aan: "Ik vind dat ze het hartstikke leuk doen, het gaat snel en dynamisch".

Of het team de landstitel dan ook daadwerkelijk zal binnenslepen is nog even afwachten. Volgende week spelen ze uit tegen Eindhoven. Daarna zijn ze precies op de helft van de competitie.