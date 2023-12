Overval op elektronicawinkel in Amsterdam-West

Een elektronicawinkel aan de Kinkerstraat in Amsterdam-West is vanmiddag overvallen. Twee gewapende mannen bedreigden het personeel. Nadat ze het een en ander buit hadden gemaakt, gingen ze ervandoor op een scooter. Er raakte niemand gewond.

De twee mannen waren in het donker gekleed en gingen er na de gewapende overval in de richting van de Overtoom op een 'mogelijk witte scooter' vandoor. "Het is nog onbekend wat de mannen hebben meegenomen en ook is het onduidelijk wat voor wapen er is gebruikt", aldus een woordvoerder van de politie.

De recherche is opgeroepen en doet ter plaatse onderzoek naar het incident. "Mochten mensen meer weten of gezien hebben, horen we dat graag. Ook als ze rond deze tijd een witte scooter in de omgeving hebben zien wegrijden."