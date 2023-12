Oekraïense ondernemers nemen afscheid van V&D-pand met laatste evenement

Kleding, sieraden, boeken, spelletjes en vooral Oekraïens eten tijdens het laatste grote event van Rasom in de oude V&D in Haarlem. Alle spullen in de kraampjes zijn van Oekraïense merken. "Na dit event keer ik weer terug Odessa", vertelt Natalia Heven van het kledingmerk YIYI.

Bang straks weer terug te gaan naar de oorlog is ze niet. "De bommen en aanvallen horen bij onze routine." Praten over hoe het nu is in Odessa is, is moeilijk voor haar. "Als ik straks terug ga, weet ik niet hoe het met ons team is."

Naast een dj zijn er ook zangoptredens tijdens het event dat Rasom samen met de organisatie Lucht organiseert. Het verbindt en viert de Oekraïense cultuur via de verkoop van spullen, maar vooral via eten en gastvrijheid. "Sinds de oorlog is het verspreiden van onze cultuur nog belangrijker geworden", aldus Natalia.

Het event wordt samen georganiseerd met de organisatie Lucht, genoemd naar de lucht die de Oekraïners nu zo wanhopig nodig hebben. Het is het laatste grote event dat ze organiseren in het oude V&D-pand, en daarom pakken ze extra groot uit. "Ik had verwacht dat het laatste event een feest ter ere van het einde van oorlog zou zijn", meldt Anna Roelofs-Ivanchenko van Rasom. "Wij zouden dan een grote rave geven."

Op dit moment lopen er concrete gesprekken over een nieuwe locatie voor Rasom in de binnenstad, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Binnenkort beginnen de werkzaamheden aan een nieuwe fietsenkelder en moet de groep het oude V&D-pand verlaten.

Weinig aandacht voor Oekraïne

De oorlog die vandaag haar 647 dag in gaat, verdwijnt in de media iets meer naar de achtergrond. "Het blijft gewoon heel heftig wat er nu in de wereld gebeurt, en elk mens moet menswaardig behandeld worden, dus het is goed dat er ook aandacht gaat naar de andere conflicten", aldus Roelofs-Ivanchenko

Rasom vraagt evengoed weer even aandacht voor het Oekraïense conflict. "Wij blijven de verbinding zoeken. Daarnaast kunnen de mensen hier ook leuke Sinterklaas en kerstcadeaus kopen." Doordat te doen steun je ook de Oekraïense goede doelen. "Veel bedrijven doneren 10 à 20 procent aan ziekenhuizen of andere goede doelen in Oekraïne, dus kom zondag allemaal nog even shoppen."