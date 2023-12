Gemeente wil bomen kappen in Amsterdamse Baarsjes vanwege slechte staat, buurt is tegen

Op het plein bij de Jan Maijenstraat in Amsterdam-West heerst veel onbegrip onder een aantal buurtbewoners. De gemeente gaat het pleintje vergroenen, maar de buurt snapt niet waarom de bomen die er nu staan dan eerst moeten worden gekapt. Volgens de gemeente zijn de bomen in een te slechte staat, maar volgens sommige buurtbewoners ligt dat aan het onderhoud van het plein.

"Ze groeien gewoon heel slecht hier", legt de bomenexpert van de gemeente Hans Kaljee uit. "Je ziet elk voorjaar wel wat kleine blaadjes op de takken, maar dat wordt steeds minder. Het heeft vooral te maken met de groeiomstandigheden waar die bomen mee te maken hebben. Ze staan bijna helemaal in het zand."

Slechte verzorging

Ondernemer Arnoud Hekkens, die het pleintje 'het mooiste plein van de stad' noemt, is het eens met de gemeente dat de bomen in een slechte staat zijn. Dat komt volgens hem echter vanwege de slechte verzorging die de bomen krijgen. "De waterafvoer is stuk, de putten worden niet schoongemaakt en na regen staat dit plein altijd blank. Daar houden die bomen niet van."

Hekkens denkt dan ook dat de nieuwe bomen die de gemeente gaat plaatsen hetzelfde probleem gaan ondervinden. "Dan kappen we over twaalf jaar weer al die bomen." Maar volgens bomenexpert Kaljee is dat hoge water niet de hoofdoorzaak van de slechte staat. "Ze hebben ondergronds geen goede groeiruimte."

Volgens Kaljee krijgen de bomen straks genoeg ruimte om te groeien en zou het probleem daarmee moeten zijn opgelost. Wanneer de bomen worden gekapt is nog niet duidelijk, de bezwaarperiode loopt op dit moment nog.