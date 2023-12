Eenvoudige zege voor Blauw-Wit op moeilijk scorend Groen Geel

Blauw-Wit heeft de 'kleurenderby' gewonnen van Groen Geel. In Wormer waren de Amsterdammers met 19-13 te sterk. De overwinning van Blauw-Wit kwam geen enkel moment in gevaar, omdat het gat al snel geslagen was.

Foto: De kleurenderby tussen Groen Geel en Blauw-Wit - NH Sport/Frank van der Meijden

In een slordige eerste helft slaagde met name de thuisploeg er maar niet in om te scoren. Bovendien hadden beide teams veel op te merken over het arbitrale duo, wat tot frustratie zorgde over en weer. Dit kwam het niveau van de wedstrijd niet ten goede. Zo maakte Groen Geel slechts vier doelpunten voor de rust. Bij Blauw-Wit ging het scoren ook niet van een leien dakje, maar nog altijd wel iets gemakkelijker dan bij Groen Geel. Zodoende namen de bezoekers uit Amsterdam afstand, waardoor er een verschil van vijf treffers ontstond. Halverwege was het 9-4 in het voordeel van Blauw-Wit.

Mady Tims was ontevreden met het verdedigen van Groen Geel - NH Sport

Na de pauze wist Groen Geel zich enigszins te herpakken. Het team van Mady Tims zette wel aan, maar in aanvallend opzicht bleef er te veel fout gaan. Blauw-Wit kon leunen op de voorsprong en deed geen gekke dingen. Lindsy Krop, die vorig jaar nog bij Groen Geel speelde, was belangrijk met een aantal treffers en ook Frank Mostard nam zijn ploeg bij de hand door op de juiste momenten toe te slaan. Blauw-Wit zag de voorsprong niet meer in gevaar komen en liep uit naar een uiteindelijk comfortabele 13-19 zege. Blauw-Wit heeft nu op vier punten uit drie wedstrijden. Groen Geel vinden we terug in de onderste regionen van de Korfbal League en hebben vooralsnog slechts één punt verzameld.

Lindsy Krop was met haar nieuwe club Blauw-Wit voor even terug in de Groen Geel-hal - NH Sport