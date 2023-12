Jongeren met autisme zoeken verbinding door middel van foodtruck in Laren

Midden in het centrum van Laren staat de Papageno-truck waar jongeren met autisme of een verstandelijke beperking zelfgemaakte soepen, koekjes en kunstwerken verkopen. Dit initiatief is genomen door het Papageno Huis, om deze jongeren te verbinden met mensen uit het dorp.

Het grote, witte landhuis in Laren is het huis voor veel jongeren met autisme uit het Gooi. In dit Papageno Huis zit een restaurant waar de jongeren dagelijks eten en drinken serveren aan gasten.

Vrijwilliger Rafaella van der Laan legt uit dat het een stap is voor mensen om dit huis binnen te komen: "Het huis zelf is prachtig, maar voordat ik hier als vrijwilliger werkte, durfde ik niet naar binnen te gaan. Met deze truck kunnen we laten weten, kom gezellig langs. De truck helpt om contact te maken."

De jongeren willen de verbinding met de buurt opzoeken en daarom staat de foodtruck met zelfgemaakt eten en kunst in het centrum van het dorp. Dagbesteder Naomy vertelt dan ook trots dat ze vandaag uiensoep verkoopt: "Er zitten uien en poedersuiker in. Hij is heel lekker!"

Zelfstandig leven

Het Papageno Huis is opgericht door dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje. Het huis is een stimulerende thuisbasis voor jongeren met autisme of een verstandelijke beperking. Het doel van het huis is om jongeren uit hun isolement te halen en voor te bereiden op een zelfstandig leven. Het Papageno Huis is niet alleen een woonplek, maar ook een plek waar persoonlijke groei aangemoedigd en gestimuleerd wordt.