🔴 Liveblog: Kohler voor laatst op de bank, FC Volendam begonnen tegen PEC Zwolle (0-0)

Ook dit weekend staat weer veel sport op het programma in onze provincie. Na de soap rondom FC Volendam voetbalt de ploeg vanavond tegen PEC Zwolle (aftrap 18.45 uur) voor het laatst onder trainer Matthias Kohler, die zich solidair heeft verklaard aan Team Jonk. In dit liveblog houden we je daarvan op de hoogte en uiteraard ook van sportieve ontwikkelingen in Noord-Holland. Tips? Stuur een mail naar [email protected].