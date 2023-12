🔴 Liveblog: Ajax kan de muur van NEC nog niet breken (0-0), AZ op bezoek bij FC Utrecht

We hebben deze zondag weer veel sport op het programma in onze provincie. Ajax gaat vanaf 14.30 uur op bezoek bij NEC in Nijmegen, terwijl AZ het weekend afsluit tegen FC Utrecht in de Galgenwaard (16.45 uur). In dit liveblog houden we je daarvan op de hoogte en uiteraard ook van sportieve ontwikkelingen in Noord-Holland. Tips? Stuur een mail naar [email protected].