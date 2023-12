🔴 Liveblog: Ajax hervat jacht op plek acht tegen NEC, AZ op bezoek bij FC Utrecht

Michael Korrel heeft een bronzen medaille in de klasse tot 100 kilogram behaald tijdens de Grand Slam van Tokio. De Assendelver won de medaille na een lang gevecht met Gonchigsuren Batkhuyag uit Mongolië. Pas in de extra tijd wist Korrel een waza-ari te scoren. Het was al zijn derde medaille op een grand slam dit jaar. Korrel won goud in Parijs en zilver in Tel Aviv.

De Europees kampioen van 2022 bereikte de strijd om het brons door in de herkansingen te winnen van de Japanner Aaron Wolf. Een andere Japanner, Dota Arai, had hem afgehouden van een plek in de halve finales. Tornike Tsjakadoea (Amstelveen) tot 60 kilogram werd in de tweede ronde verslagen door Lee Ha-rim uit Zuid-Korea.