Liveblog: afscheidstournee Team Jonk bij FC Volendam, kleurenderby in Wormer

De Hekside heeft een emotionele tekst geschreven naar aanleiding van het aanstaande vertrek van Team Jonk. De supporters van FC Volendam scharen zich achter de technisch manager, die de club in 2021 als trainer naar de eredivisie loodste.

We zijn er weer, we leven weer, en vanaf vandaag gaan we abrupt verder zonder jou.

Tijd om er te lang bij stil te staan hebben wij niet want ook zonder Wim Jonk rolt de bal in het Kras stadion. Onze pijlen gaan op Zwolle, maar niet voordat we het volgende tegen je gezegd hebben;

Wim, FC Volendam

Leeft weer. Bedankt voor alles.