Rechter zet streep door vergunning hostel in monumentale woning Amsterdamse Museumkwartier

De bovenste verdiepingen van het gemeentelijk monument dienen al sinds 1938 als hotel, op de andere verdiepingen wonen mensen. Toch verleende de gemeente op 5 oktober 2021 een omgevingsvergunning voor het veranderen van de functie van die verdiepingen van 'woning' naar 'hotel'. Het zou gaan om een hostel met zo'n tachtig bedden, verdeeld over vier slaapzalen, iets waar omwonenden niet op zaten te wachten.

Samen met het hotel dat op de bovenste verdiepingen huist, gingen ze in beroep tegen het besluit van de gemeente. Volgens de gemeente waren de plannen voor het hostel in overeenstemming met het bestemmingsplan, het hotel dat er al zit zei juist dat het realiseren van een nieuw hotel of hostel in strijd zou zijn met de splitsingsakte.

Brandveiligheid

De rechter oordeelde dat er op basis van het bestemmingsplan een hotel of hostel zou mogen komen op de betreffende verdiepingen en was het op dat punt dus eens met de gemeente. De reden dat de rechter toch een streep zet door de komst van het hotel, is dat er onvoldoende is bewezen dat het hotel voldoet aan de brandveiligheidseisen.

Niet de omgevingsdienst, maar een ambtenaar van de afdeling vergunningverlening heeft de deskundigenrapporten over brandveiligheid beoordeeld. "Er is niet gebleken dat de ambtenaar als deskundig op het gebied van brandveiligheid kan worden gezien", stelt de rechter. De gemeente kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak, dat moet dan binnen zes weken.