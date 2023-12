Henri (80) wil groep jongeren bedanken die auto van trambaan duwde: "Mijn redders in nood"

De 80-jarige Henri wil het groepje jongeren dat hem dinsdagavond te hulp schoot, laten weten hoe dankbaar hij hen is. Henri was op de Churchill-laan in Amsterdam in de stromende regen met zijn auto vast komen te zitten in de modder. Toen er een tram kwam aanrijden werd de situatie voor Henri nog penibeler. Gelukkig kwam er een groep 'jongelui zonder naam', zoals hij hen zelf noemt, voorbij die zijn auto uit de modder duwde. "Ik dank jullie uit heel mijn hart voor zoveel medemenselijkheid."

Foto: Henri - AT5

Henri vertelt dat hij met zijn auto vanuit De Pijp aan kwam rijden en op de Maasstraat linksaf sloeg, de Churchill-laan op. Hij dacht dat hij op de rijbaan terecht was gekomen, maar dat bleek al snel niet zo te zijn. "Door de regen was het zicht zo slecht dat ik niet doorhad dat de kruising veel breder was. Ik reed dus op de trambaan die aan het begin nog verhard was. Maar na tachtig meter was dat niet meer zo." Tram Henri kwam met zijn auto vast te zitten in het natte gras om de tramrails heen. "Ik zakte gelijk weg met alle vier de wielen. Er was geen beweging meer in te krijgen, omdat de wielen geen enkele grip meer hadden in de modder. Er kwam vervolgens een tram aangereden. Ik stond daar met de auto met volle lichten en knipperlichten aan in de hoop dat de tram me zou zien. Gelukkig stopte de tram op tijd."

Foto: Henri - Google Streetview