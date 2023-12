Pas op voor gladde wegen: KNMI geeft code geel af voor vandaag en morgen

Het was vanochtend glad op de weg, zo waarschuwt het KNMI. Tot elf uur in de ochtend geldt code geel vanwege de gladheid. Later op de dag, vanaf vijf uur, is code geel weer van kracht tot morgen middag twaalf uur.

Foto: Glad gladheid vries vriezen kou koud stock algemeen

Vanaf de middag en vanavond kan het in Noord-Holland glad worden door zowel sneeuw als bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI waarschuwt dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden door de gladheid, ze adviseren langzaam te rijden en een grotere afstand tot andere weggebruikers te houden. Het weer in het weekend Aan de kust wordt het vier graden. Elders zullen de temperaturen wat lager zijn. In de ochtend is er weinig wind, later op de dag neemt de wind vanuit het zuidwesten tot westen toe. Zondag is het 's nachts nog koud. "In de middag en avond neemt de kans op neerslag toe. Dat kan regen zijn, maar er zit waarschijnlijk ook wat sneeuw of natte sneeuw bij", vertelde NH-weerman Jan Visser gisteren op NH Radio. "De temperaturen zullen begin volgende week weer iets stijgen. "Maar dat is allemaal nog ver weg", eindigt Visser.