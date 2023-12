Filmtheater Hilversum vraagt om steun met crowdfunding voor nieuwe verbouwing

In het voorjaar van 2024 zal de verbouw van het gloednieuwe Filmtheater Hilversum van start gaan. De culturele hotspot groeit uit zijn jas en krijgt naast twee nieuwe zalen een uitbreiding van de foyer. Via een crowdfunding vragen ze Hilversummers hen te helpen met de inrichting en aankleding van de nieuwe ruimtes.

In oktober 2018 werd al bekend dat het Filmtheater het voormalige restaurant Nolleke, dat er vlak naast ligt, wilde kopen. Na tien jaar op het Herenplein te zijn gevestigd stond het pand van de buren plotseling te koop. Deze kans konden ze niet aan zich voorbij laten gaan. Het huidige pand aan het Herenplein is oorspronkelijk bedoeld voor 65.000 bezoekers, maar had in de periode voor corona 140.000 bezoekers.

"We zijn zo ontzettend dankbaar dat we zo omarmd worden"

"Dat was zo bijzonder", vertelt Taal, "De raad ging unaniem akkoord. Dat zegt echt iets over hoe geliefd het filmtheater is in 't Gooi." De financiering van de stenen is nu rond, en het Filmtheater besloot een crowdfunding te starten voor de inrichting en aankleding van de nieuwe ruimtes.

In totaal wordt de algehele verbouwing geschat op 3,7 miljoen euro, een flinke investering. Het Filmtheater legt hiervan zelf 400.000 in. Ook de gemeente Hilversum legt flink bij, zij hebben een eenmalig bedrag vrijgemaakt van 300.000 euro. De resterende 3,2 miljoen euro wordt extern gefinancierd. De gemeente liet vorige maand weten een bankgarantie te geven voor een belangrijk deel van dit bedrag.

Ook hier is terug te zien hoe belangrijk deze plek is voor Hilversum en omstreken. "We zijn eigenlijk nog niet eens zo gek lang gestart, we zitten al op zeventig procent van het streefbedrag."

Oproep

Inmiddels staat er dus al bijna 30.000 euro op te teller en geeft het hele Gooi ze een duwtje in de rug. "Het ontroert je, het is gewoon fantastisch." Taal zit continu te kijken naar de stand van de crowdfunding. "We zijn ontzettend dankbaar dat we zo omarmd worden door de Hilversummers."

Met nog dertig procent van het streefbedrag te gaan, doet Taal een oproep aan alle mensen in Hilversum en omstreken; "Wie wilt helpen, steun ons." Wanneer al het geld binnen is start de verbouwing in de lente van 2024. Maar bezoekers hoeven niet bang te zijn dat ze tussentijds niet naar de film kunnen, want het filmtheater blijft open.