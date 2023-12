160 Oekraïense vluchtelingen Park Vogelenzang verhuizen, niet iedereen even blij

Mannen tillen een bank in een verhuiswagen, anderen lopen met spullen door de gangen van Park Vogelenzang in Bennebroek. In een van de kamers plakt Tetiana Tkachuk een sticker met 'keuken' op een verhuisdoos. Samen met 160 andere Oekraïense vluchtelingen verhuist zij deze dagen van Park Vogelenzang naar andere opvanglocaties in de gemeente Bloemendaal. Ze kunnen hier niet blijven, omdat het terrein een woonwijk wordt.

De 44-jarige Oekraïense verhuist alweer voor de derde keer, sinds ze in maart vorig jaar in Nederland aankwam. Tetiana vluchtte na het uitbreken van de oorlog in februari 2022 uit de hoofdstad Kiev. Na haar aankomst in Haarlem ving Michelle Grothe haar op. Ze zijn inmiddels bevriend geraakt. Drie keer verhuizen "Tetiana is getraumatiseerd", vertelt Michelle, terwijl ze bezig is met een verhuisdoos. "Meteen na het uitbreken van de oorlog is ze samen met haar dochter hierheen gekomen. Na eerst te zijn opgevangen in een hotel in Hoofddorp en daarna een andere plek in Bloemendaal, is dit de derde verhuizing. En dat valt zwaar, ook door de reuma die ze heeft." De gemeente Bloemendaal coördineert de hele verhuizing. Zo is er een verhuisbedrijf ingeschakeld en zijn er tal van vrijwilligers die meehelpen. Toch is het volgens locatiemanager Ellen Severijnse voor de Oekraïners soms best lastig is om steeds weer te verhuizen.

"De kamerindeling was soms ingewikkeld, maar je moet keuzes maken" Emma Severijnse, locatiemanager Park Vogelenzang

"We proberen als team om het zo goed mogelijk voor te bereiden. We hebben zorgvuldig gekeken naar de kamerindeling en dat was soms ingewikkeld. We hebben gekeken hoe we de gezinnen die nu bij elkaar zijn, bij elkaar kunnen laten. Maar dat lukte toch niet altijd. Ook zijn er sommige mensen die een kleinere kamer krijgen. Dat is dan toch lastig. Maar je moet keuzes maken." De 160 Oekraïeners op Park Vogelenzang worden verdeeld over twee opvanglocaties. De een is Duinlust in Overveen. Daar is plek voor zo'n 60 vluchtelingen op Middenduin in het voormalig CIOS-gebouw. De andere locatie is op de Kerklaan in Bennebroek. Daar komen de overige ongeveer 100 mensen te wonen. De de verhuiswagen staat met open deuren voor de ingang. Mannen lopen met spullen de trappen op. De reacties zijn wisselend, blijkt al snel. Tekst gaat door onder de foto.

Olha Liashenkso laat in haar roze joggingpak trots haar nieuwe woonruimte zien. Het appartement heeft twee slaapkamers, een keuken, opbergruimte en badkamer. "Hier is de slaapkamer van mij en mijn dochter. Kijk, ze heeft een stapelbed gekregen van Nederlanders. Eronder kan ze spelen", glundert de 37-jarige. "Mijn bed komt hiernaast te staan. In deze andere ruimte slaapt mijn moeder. We slapen hier dus met zijn drieën en we hebben zelfs nog een buitenplaatsje. Dit is een mooie plek."

"Ik moet in deze slaapkamer met drie kinderen slapen" Julia is met drie kinderen en haar zus verhuisd naar de Kerklaan

In een woning op de tweede verdieping is de stemming minder uitgelaten. Even groot als die van Olha, maar hier verblijven zes familieleden. "Ik moet in deze slaapkamer met drie kinderen slapen. Een is mijn zoon, hij is elf en wordt de komende jaren alleen maar groter. Hoe kan dit nou?", vraagt Julia (die haar achternaam niet noemt) zich wanhopig af. Tekst gaat door onder de foto.

In de andere slaapkamer van het appartement slaapt haar zus met haar andere kindje. "Ik had liever gezien dat Anna een eigen appartement had gehad, zodat we niet met zijn drieën in deze kleine kamer moeten slapen." Toch laat ze weten dankbaar te zijn dat de gemeente dit regelt. Ze begrijpt ook dat je niet zomaar een huis kunt krijgen, maar de nieuwe plek is kleiner dan waar ze zat. Dat is even lastig. Kogelgaten Het zijn er niet veel, maar er zijn ook mannen die verhuizen. De uit Turkije afkomstige Yasin Özdemir is getrouwd met een Oekraïense. Ze zijn met hun twee kinderen gevlucht. Hij verhuist niet naar de Kerkstraat in Bennebroek, maar naar Duinlust in Overveen. Daar is hij blij mee. "Het is daar fantastisch. Wij verbleven een tijdje in Bloemendaal bij vrijwilligers, dus we kennen de omgeving. Het is daar heel mooi." Tekst gaat door onder de foto.

Yasin komt uit Bucha, berucht om de zware gevechten. Nadat ze hun huis uit gevlucht waren konden ze, toen de stad heroverd was door het Oekraïense leger, even terugkeren. In de auto die ze hadden achterlaten, vonden ze kogelgaten en het huis was gebombardeerd. Daarna kwamen ze naar Nederland en ze willen het liefst hier blijven.

"We zijn van plan om hier een nieuw leven op te bouwen" Yasin Özdemir, ontvluchtte met zijn gezin Bucha

"Wij houden ervan om hier te zijn", legt Yasin uit. "Mijn vrouw is een nagelstudio begonnen en heeft het zo druk dat mensen een maand op de wachtlijst staan. Onze kinderen van drie en vijf gaan naar Nederlandse scholen. We zijn dan ook van plan om hier een nieuw leven op te bouwen. Wij houden van deze plek." Tetiana wil terug naar Oekraïne Ondertussen is Tetiana Tkachuk aangekomen in haar appartement op de Kerklaan. Helaas deelt ze het appartement met een relatief onbekende die in de tweede slaapkamer slaapt. De eerste slaapkamer deelt ze met haar dochter van elf, die momenteel ziek is. Het hele appartement staat vol met spullen en de bank die de meeste ruimte inneemt, is van haar medebewoner.

"Gelukkig helpt Michelle me. Dat is fijn" Tetiana Tkachuk, is verhuisd naar de Kerklaan in Bennebroek