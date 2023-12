Sinterklaasmuseum in Westzaanse garage toont oude banketvormen van Sint en Piet

Het sinterklaasmuseum in een autogarage in Westzaan is al jaren een fenomeen. De uit de hand gelopen hobby van de familie Fraij is altijd vlak voor het kinderfeest te bezichtigen. Elk jaar is er meer te zien en is er een nieuw thema. Dit jaar staat de collectie van een banketbakker uit Rotterdam centraal. "Hij was net zo'n sintofiel als ik", zegt museumdirecteur Markjan Fraij.