OM eist 14 jaar cel tegen verdachte (77) moord Hendrik Vroegop uit Sint Pancras

Een 77-jarige man uit Sint Pancras moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt veertien jaar de cel in voor het vermoorden van Hendrik Vroegop (79). De verdachte woonde bij het slachtoffer op het erf, en zou geld van Vroegop hebben gestolen.

Vroegop, een oud-raadslid en bekende verschijning in de voormalige gemeente Langedijk werd op 4 januari dood in een schuurtje op zijn erf gevonden. Hij bleek te zijn gestoken met een mes, onder andere in zijn nek.

Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte zijn slachtoffer vanuit zijn huis naar dat schuurtje heeft versleept. Een dag later is hij dan ook aangehouden. De officier van justitie verwijt de 77-jarige verdachte Vroegop op brute wijze om het leven te hebben gebracht, en vindt een lange celstraf - ondanks zijn hoge leeftijd gepast. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Later vandaag volgt nog een uitgebreid verslag van de rechtszaak bij NH.