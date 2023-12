Waterlandse moeder en dochter schitteren op beurs voor en door fotografen

De foto-expositie By Photographers in Amsterdam is bijzonder: het werk wordt zonder tussenkomst van een galerie direct door de kunstenaars geëxposeerd en verkocht. Voor fotograaf Tessa Posthuma de Boer uit Broek in Waterland is de beurs extra speciaal, omdat er ook foto's van haar dochter Zwaan hangen.

"Ze is mijn muze", zegt Tessa over haar dochter. Al vanaf haar tweede levensjaar fotografeert ze haar dochter en maakt daar kunstwerken van. Ondertussen is Zwaan 19 jaar, maar ze poseert nog steeds met veel plezier voor haar moeder. "Het is heel vertrouwd", zegt ze.

Tessa is vol lof over haar dochter en zegt dat ze direct de goede pose en blik heeft. Op de beurs hangen drie portretten van Zwaan. Maar ook staat ze achter de bar om gasten van koffie en thee te voorzien.

Familietraditie

Zwaan wil de kunstacademie doen, maar is er nog niet uit of ze later ook gaat fotograferen. "Ze heeft wel heel veel talent", zegt haar moeder trots. Als Zwaan toch besluit om de camera op te pakken volgt ze daarmee een lange familietraditie. Tessa heeft een lange carrière in de portretfotografie en is de dochter van fotograaf Eddy Posthuma de Boer, een van de meest vooraanstaande fotografen uit de vorige eeuw. Hij werd vaak in één adem genoemd met Ed van der Elsken (1925-1990) en Johan van der Keuken (1938-2001).

De beurs is vanaf vandaag tot en met zondag te zien in Loods 6 in Amsterdam.