Verkiezingsuitslag is definitief: GL-PvdA de grootste met PVV op de hielen

Echt grote verschuivingen zijn er in onze provincie niet meer geweest, maar alle stemmen zijn officieel geteld en vastgesteld door de Kiesraad. Daarmee is de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november definitief. In Noord-Holland is GroenLinks-PvdA de grootste geworden, op kleine afstand gevolgd door de PVV.

Foto: Stemmen tellen in Wormer - NH Nieuws / Tom van Midden

Op regionaal niveau zijn er dus geen grote verschuivingen, maar op landelijk niveau is er toch nog wel iets veranderd. SP haalt 5 zetels, en D66 9. Eerder was er sprake van dat D66 er 10 zou halen, en dat de SP op 4 zou blijven steken, maar dat blijkt toch niet het geval. Volgens de Kiesraad komt D66 160 stemmen tekort voor een tiende zetel. De Kiesraad heeft ook vastgesteld dat de in Amstelveen geboren Daniëlle Hirsch van GroenLinks-PvdA als enige met voorkeurstemmen de kamer in is gekomen. Zij stond eigenlijk niet op een positie waarmee ze in de Tweede Kamer zou komen, maar kreeg zo veel stemmen dat ze twee plekken opschuift. Bekijk hier de definitieve uitslag in jouw gemeente