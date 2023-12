Sinterklaas klimt in paal en verkleedt Aalsmeers standbeeld als zichzelf

Sinds een paar weken heeft ze het wat minder koud: het standbeeld Flora op het Raadhuisplein in Aalsmeer. Compleet met mijter en tabberd lijkt het beeld sprekend op Sinterklaas. Maar aan dat lolletje gingen maanden planning en geregel vooraf. En wat blijkt: de Sint zelf zit erachter. Hij legde aan NH uit hoe de stunt is gelukt.

Sinterklaas kon zelf vertellen hoe het beeld aan haar bijzondere outfit was gekomen - NH Nieuws

Het is een opvallend gezicht. Het standbeeld van de Romeinse bloemengodin Flora, dat al meer dan zestig jaar ver boven het Aalsmeerse Raadhuisplein uittorent, is gehuld in een heuse sinterklaasoutfit. Een ludieke actie van een groepje Aalsmeerders, met ondersteuning van de goedheiligman zelf.

Mevrouw Klaas

"Ze stond bijna helemaal naakt", vertelt de Sint in bovenstaande video over de bloemengodin. "Dat vonden wij natuurlijk geen goed idee. Wij hebben er mevrouw Klaas van gemaakt. Dat ziet er toch fantastisch uit, of niet?"

De Aalsmeerse Sinterklaas heeft verdacht veel weg van de bekende ondernemer Mike van der Laarse. Achter de schermen spreekt NH met de ondernemer, die in het dorp bekend staat als Mike Multi. Hij is één van de bedenkers van de stunt: "Zo'n vier maanden geleden kwamen we op het idee om dit te doen. Dus namen we contact op met de burgemeester, en die vond het ook geweldig."

Kwestie van hoogwerker regelen en gaan, zou je misschien denken, maar zo makkelijk was het allesbehalve, vertelt Van der Laarse: "We moesten niet alleen formele toestemming krijgen van de gemeente, maar ook van de kunststichting en zelfs de erfgenamen van de beeldhouwer. Daar bovenop moest er een technisch rapport komen over hoe stevig en veilig het beeld nog stond. Een hele papierwinkel dus."

Tekst gaat verder onder foto