Kinderen trainen voor pietendiploma in Langedijk: "Op daken springen, over balken rennen"

Pakjes, Pieten, pepernoten en natuurlijk Sinterklaas. Ook dit jaar is Museum BroekerVeiling door de goedheiligman uitgekozen als locatie van zijn pakhuis. In aanloop naar Pakjesavond wordt daar getraind op alle benodigde kwaliteiten die een Piet moet hebben. Om ook alle aspirant-Pieten de kans te geven dat niveau te halen, kunnen ze in Broek op Langedijk terecht.