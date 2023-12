Teresa (61) zet zich in tegen vrouwengeweld: "Wijs iemand erop als ze je ongemakkelijk laten voelen"

Nagefloten worden of ongevraagd aangesproken worden op straat. Het gebeurt maar al te vaak bij vrouwen. Tijdens de Orange the World-campagne van de Verenigde Naties wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. In Velsen is Teresa Marcos een van de ondersteuners van die campagne. Zij zorgde ervoor dat haar woonplaats in 2019 een Safe Streets-gemeente werd.

Als jonge vrouw verhuisde Teresa Marcos zo'n veertig jaar geleden voor de liefde vanuit Portugal naar Nederland. Een hele andere wereld en een hele andere cultuur. "In Portugal gebeurde het vaak dat ik werd aangesproken of werd nagefloten. Dat riep een ongemakkelijk gevoel op. Eenmaal in Nederland, in de jaren 80, was dat veel minder. Vrouwen werden toen meer met rust gelaten. Door de jaren heen is dat helaas wel veranderd. Straatintimidatie werd steeds normaler en inmiddels hebben mijn dochters er ook last van. Er moest iets aan gebeuren."

Op wat voor soort momenten voel je je onveilig?

"Het is me vaker overkomen, maar het meest recente geval was vorig jaar. Ik weet nog dat bij het Pontplein er twee mannen in een auto stopte naast mij. Ik was op de fiets, aan het wachten op de pont die zou komen. Die mannen begonnen tegen me te praten en aangezien ik graag het mooie in de mensen zie, luisterde ik. Ze wilden mijn nummer en bleven er naar vragen, ook nadat ik meerdere keren nee had gezegd. Een gevoel van ongemakkelijkheid bekroop me en ik wilde graag weg. Maar ze bleven aandringen."

"Ook mijn dochters hebben dergelijke verhalen, zoals jongens die hun broek omlaag trokken op school. Als een grapje bedoeld, maar zo grappig is het niet."