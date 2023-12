De Peiling: een robot is niet eng, maar superhandig

In China hebben ze een nieuw type robot ontwikkeld. Eentje die heel erg op een mens lijkt, eigenlijk is het een soort bewegend skelet. Dat klinkt eng, maar is zo’n robot niet ook heel handig? We hebben al de zorgrobots die een praatje maken met eenzame ouderen. We laten ons gras maaien door zelfrijdende ronde robotjes. Onze stelling is: robots zijn niet eng, maar handig!

Robots kunnen van alles van ons overnemen. Dit artikel is geschreven door een redacteur, maar had ook gemaakt kunnen zijn door ChatGPT. Op Schiphol maken ze gebruik van robots die de bagage kunnen tillen, om het werk voor de bagagemedewerkers minder zwaar te maken. En als meer bedrijven met robots zouden gaan werken, kunnen de tekorten op de arbeidsmarkt, voor een belangrijk deel opgelost worden. Volgens onderzoek van adviesbureau PwC kan daarmee 30 procent van de vacatures worden ingevuld. Wij willen graag van je weten of jij met een robot zou willen werken. Zou jij er wel eentje thuis willen hebben om je te helpen in het huishouden of zou je hem voor iets anders willen gebruiken? Of misschien heb je er al eentje en kun je niet meer zonder. Onze stelling: een robot is niet eng, maar super handig.