Dorpsstraat van Holysloot ligt al anderhalf jaar open door conflict tussen gemeente en aannemer

Grote stalen platen bepalen het dorpsgezicht van Holysloot nu al anderhalf jaar. Ondernemers en bewoners zien met lede ogen aan hoe de gemeente Amsterdam en de aannemer Gebroeders Beentjes er niet uitkomen met elkaar.

Het dorp in landelijk Noord heeft maar één straat van ongeveer een kilometer en die straat is nu al drie keer opnieuw gelegd. De wegwerkzaamheden aan de Dorpsstraat stagneren, omdat er volgens bewoners elke dag opzichters van de gemeente het werk komen controleren en vervolgens afkeuren. Bewoners benadrukken dat de stratenmakers van de Gebroeders Beentjes veel werk doen in Amsterdam-Noord en omstreken en al jaren ervaring hebben. Maar tot nu toe is alles wat is gelegd afgekeurd. In het hele dorp ligt nog geen steen goed. Brandbrief In een brandbrief aan de gemeente laten bewoners weten dat er een patstelling is ontstaan. Het conflict tussen de gemeente en de aannemer Gebroeders Beentjes loopt hoog op. Zo zouden meerdere werknemers van Beentjes thuis zitten vanwege de spanningen binnen het project. Bewoners melden dat de opzichters van de gemeente grof taalgebruik bezigen tegen de stratenmakers: "Het zijn altijd twee mannen met grote zonnebrillen die van alles foto's maken en de werkers kleineren", aldus dorpsbewoner en ondernemer Janneke Dickhout. "Je laat geen mensen een hele straat afstraten en vervolgens keur je het af. Ik noem het pestgedrag." De opzichters zouden elke ochtend langskomen, van alles foto's maken en zonder gesprek weer vertrekken. Om de volgende dag via een e-mail te laten weten dat de straat niet in orde is en er weer uit moet. De gemeente noemt als redenen voor het afkeuren van de gelegde straat: twee centimeter zand teveel, scheef gelegde stenen en dat er in de verkeerde richting bestraat zou zijn. Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Janneke Dickhout, bewoner en ondernemer Holysloot - AT5/Jimmy Miltenburg

Parkeren Janneke Dickhout van Drink & Eetlokaal Het Schoolhuis in Holysloot kan haar gasten niet ontvangen zoals ze wil. Het parkeerterrein voor haar deur is helemaal bestraat. Toch mag ze het van de gemeente niet gebruiken. Eerder dit jaar tijdens een evenement besloot ze om de geplaatste betonblokken weg te halen, zodat ze haar gasten kon laten parkeren. Binnen een half uur kwam de gemeente grotere betonblokken plaatsen, waardoor het parkeerterrein weer onbegaanbaar was. Bewoner Dennis Kriger was hierbij aanwezig en sprak degene die de blokken kwam plaatsen: "Dit doen we om de aannemer onder druk te zetten." Waar het conflict tussen de twee partijen echt over gaat, is voor de bewoners onduidelijk. Al die tijd is er een alternatief parkeerterrein aan de overkant van de straat gerealiseerd in een weiland. Soms bood dat uitkomst, maar met het natte weer van de afgelopen maanden is het weiland ondergelopen en het parkeerterrein alleen te bereiken met laarzen. Voor veel klanten en bewoners geen optie: "Mensen op leeftijd kan je niet vragen om over een plas heen te springen of door het water te lopen." Janneke ziet haar klandizie teruglopen en kan geen grote reserveringen meer aannemen: "Je kan hier alleen met de auto komen, maar nu kan ik dat niet meer faciliteren."

"Ze zeggen dingen als: 'Daar hebben de mensen niet de hersens voor'. Dat vind ik heel schandelijk als dat gezegd wordt" Janneke Dickhout

Onveilige situatie Het veroorzaakt onveilige situaties volgens bewoners en ondernemers. Zo zijn er al twee gasten gevallen bij Drink & Eetlokaal Het Schoolhuis. Een dame vertrok uit het dorp met twee gebroken polsen en nog een dame met een gebroken kaak. Bewoners hebben dit gemeld bij de gemeente, net als de wijze waarop de opzichters handelen. Want daarover is de verontwaardiging groot. Hoewel bewoners erkennen geen specialist te zijn op het gebied van straten maken, zijn ze niet te spreken over de wijze waarop de opzichters de werklieden aanspreken. Janneke Dickhout: "Ze zeggen dingen als: 'Daar hebben de mensen niet de hersens voor'. Dat vind ik heel schandelijk als dat gezegd wordt." Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Snapshot Video 199766 (01:10) - AT5

De vergelijking tussen de onveilige werksfeer en de onveilige situatie op straat is snel gemaakt. De stalen platen, het vele water en de aankomende vorst baren bewoner Dennis Kriger zorgen: "Het gaat hier spekglad worden en dan kan je alleen de sloot in". De gemeente, in dit geval stadsdeel Noord, laat weten dat ze bekend zijn met de klachten. Ze gaan het toezicht in werkwijze en toon aanpassen en vanuit de aannemer komt er ook een verbeterplan. Ze streven naar directe verbetering van de situatie en hopen op een snelle en goede afronding van het project. Onder andere het parkeerterrein wordt voorlopig opengesteld, maar wel met de voorwaarde dat deze binnen afzienbare tijd opnieuw bestraat wordt. Ook aannemer Gebroeders Beentjes is om een reactie gevraagd, maar daar is geen gehoor aan gegeven.

Volledige reactie stadsdeel Noord "Afgelopen vrijdag zijn de werkzaamheden in Holysloot stopgezet. Bij de gemeente zijn verschillende klachten binnengekomen. De kwaliteitseisen en afspraken zijn tot nu toe niet volledig nagekomen. Deze week komt de aannemer met een verbeterplan. Ook wordt het toezicht vanuit de gemeente op de werkzaamheden, in zowel toon als werkwijze, aangepast. Het is belangrijk dat de situatie voor bewoners en ondernemers per direct verbetert. Gelukkig kan er in de tussentijd al een hoop gebeuren om de situatie veiliger te maken. De verlichting wordt zo spoedig mogelijk gerepareerd, de rijplaten worden veiliger neergelegd en de verkeerd aangelegde parkeerplaats wordt tijdelijk opengesteld. De parkeerplaats moet later in het project wel opnieuw worden aangelegd, aangezien de klinkers niet goed liggen waardoor ze snel kapot gaan. Ook is de parkeerplaats niet met een lichte helling aangelegd, wat noodzakelijk is voor de afwatering. Verder is de communicatie over de werkzaamheden, na klachten van bewoners, geheel overgenomen door de gemeente. Door extra inzet is er vanaf deze week meerdere keren per week iemand aanwezig als eerste aanspreekpunt voor bewoners. Daarmee hopen we dat dit project snel en goed wordt afgerond."