Drugslab gevonden in Heerhugowaard, zeven mannen opgepakt

De politie heeft woensdagochtend zeven mannen opgepakt naar aanleiding van een onderzoek naar de productie van drugs. De aanhoudingen vonden plaats in Zaandam en Heerhugowaard. Er zijn ook verschillende panden doorzocht. Daarbij stuitte de politie op een drugslab in Heerhugowaard.

In een pand in het Friese Oudehaske werden in augustus 2023 door de Friese recherche aanwijzingen gevonden dat er een grote wietkwekerij in dat pand moest zijn geweest. Verder onderzoek leidde tot de aanhoudingen van afgelopen woensdag. Het gaat om vier mannen van 24, 25, 31 en 51 jaar uit Heerhugowaard en een 44-jarige Zaandammer. Het was een grote politieactie: de politie Noord-Nederland, waar Friesland onder valt, werkte samen met eenheden van Noord-Holland en de Landelijke Eenheid.

Wapens en contant geld

Na die aanhoudingen stuitte de politie bij het doorzoeken van een bedrijfspand aan de Einsteinstraat in Heerhugowaard op een drugslab. In het pand waren alle grondstoffen en materialen voor de productie van de verboden goedjes aanwezig. De twee andere verdachten werden bij het drugslab aangetroffen. Zij hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

Naast de gevonden grondstoffen en materialen heeft de politie ook verschillende spullen in beslag genomen, waaronder contant geld, auto's, luxe goederen, wapens en mobiele telefoons.

Duidelijk signaal

Burgemeester Maarten Poorter heeft het pand en een onbekende woning voor een half jaar gesloten. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) doet verder onderzoek in het pand en het lab wordt ontmanteld.

De gemeente hoopt met de actie een einde te maken criminele activiteiten en de daaruit voortvloeiende overlast. "We willen een duidelijk signaal geven waarom we een pand sluiten. Het pand wordt zichtbaar ‘aangeplakt’ en we communiceren deze sluiting daarom ook actief naar onze inwoners en ondernemers", laat burgemeester Poorter weten via een persbericht.