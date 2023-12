Degene die op het laatste moment nog een gedicht moet schrijven, zal zeker gebaat zijn bij wat extra hulp. Maar is onze digitale vriend, ChatGPT, wel zo handig bij het schrijven van een persoonlijk gedicht? Drie stadsdichters uit de provincie geven tips.

Foto: Gedicht dichten stock - Adobe Stock

Er zijn tegenwoordig talloze manieren om jouw ideale sinterklaasrijm op papier te krijgen. Maar wie dacht het er dit jaar makkelijk vanaf te brengen met de welbekende ChatGPT, komt er bedrogen uit. Het AD zocht uit dat de digitale taalbot niet nog niet eens het verschil weet tussen Sinterklaas en Kerst. Daarmee gaat deze 'nieuwe oplossing' voorlopig terug in de koelkast. Wel heeft ChatGPT tegenwoordig een rijmpiet-tool, van Nodify, waarin de bot een gedicht voor jou uitschrijft. Daar moet je echter wel voor betalen. Volgens de radiopeilingen van NH viert meer dan de helft van onze lezers Sinterklaas. En 23 procent schrijft een gedicht. Daarom geven hier een paar stadsdichters uit de regio hun eigen tips, zodat jij deze Sinterklaas een perfect gedicht hebt.

"Ultieme tip: maak eerst een mindmap" Levi Noë, stadsdichter Hoorn

De Horinese stadsdichter Levi Noë vindt dat een Sinterklaasgedicht persoonlijk moet zijn. "Het is goed om iets gedetailleerd te vinden over iemand en om associaties te maken in het gedicht. Mijn ultieme tip is om een mindmap te maken over iemand. Schrijf op wat iemands kenmerken zijn en borduur daarop verder." De nieuwe stadsdichter van Alkmaar, Lonneke van Heugten, noemt zichzelf 'geen doorgewinterde sinterklaasgedichten-dichter', maar heeft wel affiniteit met het idee achter de gedichten. "Wat ik leuk vind, is dat het feest van oudsher goed en kwaad onder de loep neemt. Daarom kan je geoorloofd iemand op de hak nemen. Je schrijft het vanuit sint of piet, dus je komt ermee weg." De stadsdichter van Hilversum, Charlotte de Raad, heeft een andere bijzondere tip: "Maak het gedicht zintuigelijk. Probeer echt na te denken over kleur, geur en omgeving. Zo gaat het gedicht tot de verbeelding spreken", vertelt ze. Daarnaast geeft Charlotte nog een tip die erg simpel lijkt, maar wel creatief is. "Laat af en toe het laatste woord weg zodat de lezer rijmt in zijn hoofd."

"Ik kan natuurlijk zeggen: vertrouw op je creativiteit, maar gemak dient de mens" Lonneke van Heugten, stadsdichter Alkmaar

Absoluut niet Waar alle stadsdichters het unaniem over eens zijn: vermijd clichés ten alle tijden. Dus dit jaar geen 'Sint zat te denken...'. "Wees origineel. Probeer erboven te staan. De stadsdichters geloven in je", zegt Lonneke. Charlotte vindt daarnaast ook dat je jezelf en het gedicht niet al te serieus moet nemen. "Alles moet kunnen zolang je jezelf maar uitdaagt." ChatGPT De meningen op ChatGPT lopen onder de dichters nogal uiteen. Levi vindt het totale zonde om je gedicht te laten schrijven door een taalbot. "Ik vier al mijn hele leven Sinterklaas thuis en wij zien het echt als een moment van aandacht voor elkaar. Het is niet leuk als het gedicht dan niet van jou blijkt te zijn", zegt Levi. Lonneke is coulanter over het gebruik van de app. Zelf heeft ze de verleiding weten te weerstaan, maar ze snapt het nut wel. "Je kan het ook gebruiken als hulpmiddel. Bijvoorbeeld door details over degene in te vullen. Dit alleen al kan een onderdeel zijn van je schrijfproces. Wie is de persoon, wat maakt deze zo lief en wat doet deze graag?" Wel vindt Lonneke dan dat je het gedicht moet afsluiten met zoals Sint, piet áls ChatGPT. "Ik kan natuurlijk zeggen: vertrouw op je eigen creativiteit, maar gemak dient de mens." Ook Charlotte vindt dat ChatGPT gebruikt kan worden, maar ziet het meer als een 'tool'. "Als onderdeel van het proces vind ik gebruikmaken van de app niet verboden." Om zeker te weten wat voor gedicht ChatGPT schrijft, hebben we zelf aan de taalbot gevraagd om een gedicht te schrijven voor de NH-redactie, over waarom we maar beter zelf een gedicht kunnen schrijven.

Gedicht namens ChatGPT Beste nieuwsredactie van het Noord-Hollandse land,

Sinterklaas komt met een boodschap, heel galant

Een waarschuwing, zo vriendelijk als het kan,

Gebruik ChatGPT niet voor het schrijven van je

Sinterklaasgedicht, alsjeblieft dan. ChatGPT, de virtuele assistent zo slim,

Maar voor dichten is het geen echte crim.

Het nieuws is jullie kracht, de pen jullie zwaard,

Met ChatGPT wordt het een taalkundige waard. Het echte ambacht, het zelf bedenken,

Dat kan geen kunstmatige intelligentie schenken.

Jullie woorden brengen de regio tot leven,

Geen machine kan aan jullie schrijftalent beven. Dus laat de sint jullie adviseren,

Gebruik eigen woorden, dat zal plezieren.

Schrijf met passie, met liefde en vuur,

Op de redactie, daar ligt jullie avontuur. Geen ChatGPT kan jullie vervangen,

Jullie zijn de helden, de echte verlangen.

Dus redactie van Noord-Holland, luister naar de Sint,

Schrijf zelf, want dat is wat echt begint! Met warme groeten van Sinterklaas. Bron: Chat.Openai