Na 60 jaar landschappen schilderen krijgt Huizer Cor van Tricht zijn eerste expositie

De Huizer schilder Cor van Tricht schildert de Goose landschappen in alle seizoenen en doet dat al ruim 60 jaar. Nu hij bijna 80 wordt, is er voor het eerst een echte expositie van zijn werken in het Huizer Museum.

In die rol heeft Van Tricht veel psychische bijstand verleend, omdat hij graag beschadigde zaken repareert en zo ook mensen. "Een gewond mens trekt aan", zegt de schilder hierover. "Je moet niet alleen mooi praten en zingen maar ook de handen uit de mouwen steken", vervolgt hij als hij het over naastenliefde en hulp aan anderen heeft.

Het schilderen zit er al van jongs af aan in bij Van Tricht. Hij keek min of meer de kunst af bij zijn vader, die na werktijd schilderijen maakt. "Maar die smeerde maar gewoon wat aan", zegt hij over diens vaardigheden. Van Tricht is in alles wat hij doet autodidact. Dus uiteindelijk heeft hij zich ook het schilderen zelf aangeleerd.

Het maken van schilderijen was in eerste instantie een uitlaatklep voor de bewogen jeugd van Van Tricht. Zijn puberjaren kende donkere periodes, waar hij liever niet teveel over uitweidt. Van Tricht begon zijn werkzame leven als technisch illustrator, feitelijk deed hij de 'rotklusjes' voor een reclamebureau.

Dood in de pot

Om van die klusjes af te komen, solliciteerde de tot dan toe illustrator naar een functie als pottenbakker. De destijds aanwezige modelleur was bang voor zijn baan en besloot de nieuwe collega niets te leren. Snel nadat Van Tricht in dienst kwam, bleek het helemaal onmogelijk omdat de beste man het leven had gelaten op de werkplaats. De kunstenaar leerde zichzelf dus maar het vak van pottenbakken.

Nadat hij op 45-jarige leeftijd werd afgekeurd, omdat hij al die tijd het hele proces van pottenbakken alleen deed en dit lichamelijk zijn tol had geëist, werd Van Tricht restaurateur. Oude en vieze schilderijen kregen dankzij hem hun glans en waarde weer terug. "Het gaf voldoening om wat stuk is weer heel te maken. De menselijke ziel heeft af en toe ook restauratie nodig", zegt hij over de wens om dingen te kunnen repareren.

