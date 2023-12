Walvisbotten in dammetjes en meer: boek van oud-burgemeester Tange over Wormerland

Twintig jaar lang was Peter Tange burgemeester van Wormerland. In die tijd heeft hij veel geleerd over het verre verleden van ‘zijn’ gebied. Hoe is Wormer ontstaan, zijn er nog sporen van de walvisvaart te ontdekken? Dat soort verhalen vertelt hij al een paar jaar als vrijwilliger bij groepsrondleidingen vanaf de Poelboerderij en zijn nu opgetekend in het boek 'Het koffertje van de burgemeester'.

Kuyper was tijdens de rondleidingen onder de indruk van de vele verhalen van Tange over het gebied. "Er zit een enorme hoeveelheid kennis achter, dat is altijd goed. Nooit alles vertellen wat je weet. Maar dat kan als je merkt dat het te pas komt." Hij grijnst: "Dat is de oud-onderwijzer, hij weet wat de klas nodig heeft."

De historie van het gebied is iets wat de oud-burgemeester al langer fascineert. "Als je goed kijkt vind je vaak restanten van mensen die hier eeuwen geleden zijn geweest", zegt Tange. "Een voorbeeld: als je kijkt naar de dammetjes die hier zijn zijn die vaak gemaakt van walvisbotten. Dat is de herinnering aan de zestiende eeuw van de walvisvaart vanuit Jisp en Wormer. Alles van de walvis werd gebruikt, zelfs dus de botten om dammetjes van te maken."

Hans Kuyper, een bekend Zaanse (kinder)boekenschrijver, is zes keer met Tange opgetrokken tijdens zijn tochten over de Poel, het Zwet en de omringende sloten. "Aangezien Peter het niet van plan was om zelf op te schrijven – of heel bescheiden zei dat hij dat niet kon – hebben ze mij daarvoor gevraagd", klinkt het droog.

Het Historisch Genootschap Wormer is maar wat blij met het boek. Zoveel leeswerk over de geschiedenis is er namelijk niet. "We waren al lang op zoek naar een toegankelijk boek over de historie van Wormer", aldus secretaris Arthur van Haarlem. "Peter kan die verhalen heel goed vertellen, hij is de ideale ingang hiervoor als oud-burgemeester. Het is goed als de historie van dit gebied meer onder de bevolking bekend wordt."

Hij vervolgt: "We wisten dat Peter hier altijd verhalen vertelt over de historie van Wormer. Maar ja, dat zit bij Peter tussen de oren. We vonden het jammer dat het daarbij bleef, vandaar dat we bedachten dat het mooi zou zijn dit in een boek vast te leggen."

Het boek wordt vanochtend gepresenteerd om 10.30 uur in de Stoomhal in Wormer. Daar is ook aandacht voor het jaarboek 2023 van het Historisch Genootschap Wormer.