Hoe enorm prestigeproject van Dirk Scheringa nu terugkomt bij het volk

Het moest de kroon op het werk worden van Dirk Scheringa. Een groot museum in Opmeer, bestaande uit 44 zalen, die onderdak moesten geven aan zo'n 1.300 kunstwerken. Zover kwam het door het faillissement van de DSB Bank in 2009 nooit. Pas 15 jaar later krijgt het imposante gebouw aan de Breestraat een bestemming met 99 huurwoningen. Een terugblik op 15 jaar leegstand.

Hij staat er, al bijna 15 jaar, op een prominente plek aan de rand van het dorp. Het museum dat ooit 30 miljoen euro kostte en nooit een dag de deuren opende. "Eigenlijk is het veel te groot voor een dorp als Opmeer", zegt wethouder Herman ter Veen. "Het is een gebouw met stadsallure." Al jaren wordt het gebouw omhekt, zonder dat er verder iets mee gebeurt. "We zouden graag zien dat er eens een invulling voor kwam, want ik vind het eigenlijk 'De puist van Opmeer'", sprak een omwonende jaren geleden al.

Die invulling liet lang op zich wachten. Want leeg staat het al sinds die ene dag in 2009. Toen het museum vlak voor de opening werd leeggehaald. Herman ter Veen is wethouder van Opmeer en destijds raadslid. De gedachten gaan terug naar die dag in 2009, waarop Nederland massaal zijn spaargeld weghaalde en aan het einde van het DSB-imperium abrupt een einde kwam. "Het was een bizarre dag. 's Avonds werd het hele museum leeg getrokken, bouwvakkers vertrokken en kwamen nooit meer terug. Open pakken laminaat en gereedschap bleef achter en heeft er nog jaren gelegen."

Grote supermarkt

Het Scheringa Museum kwam er dus nooit, maar het idee van een museum in Opmeer hield lang stand. In 2013 klonk toenmalig burgemeester Gertjan Nijpels nog strijdbaar: "Er komen bij de gemeente mensen met ideeën over een outlet center of een grote supermarkt. Maar wij houden vast aan de bestemming en dat is een museum. Hoe groot de kans is dat die er komt? 100 procent."

Het Nationaal Historisch Museum is in beeld geweest, net als het vestigen van de basisschool. "Maar het is zo'n groot gebouw. Je zit dan met onderhoud, er moet een beheerder komen en meer van dat soort zaken. Dat is voor een gemeente als Opmeer financieel onhaalbaar", weet Ter Veen.