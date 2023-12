Boeren en tuinders in Noord-Holland pakken weer massaal uit met kerst

Op 8 december staat in West-Friesland bijvoorbeeld al een verlichte trekkeroptocht op het programma. Om 17.00 uur vertrekt er dan een stoet van 70 trekkers, versierd met kerstverlichting en andere versiering door de regio. "Het animo is nog groter", zegt Marbel de Graaf, provinciaal voorzitter van LTO Noord-Holland Noord. "Het is op die dagen mooi om te zien hoe groot de saamhorigheid is. Niet alleen van boeren onderling maar ook met de bezoekers".

Het evenement brengt letterlijk en figuurlijk licht in bange dagen. De sector is veel in het nieuws. "Het is lastig om je bedrijf toekomstbestendig te maken, je weet soms niet welke investeringen je kunt doen. De overheid vindt het lastig om de grote lijnen uit te zetten", legt De Graaf uit, "Dit evenement is daarom ook een hart onder de riem. Je merkt ook dat er onder het publiek veel sympathie is voor de positie van de boeren."

Kleurrijk

De politici worden daarom ook uitgenodigd om tijdens 'Boeren en tuinders pakken uit met kerst' te komen kijken. "Dan kunnen ze zien hoe kleurrijk onze sector is in deze donkere dagen. De verschillen vervagen ook. Of je nu een biologische of reguliere boer bent, jong of oud, beginnend of afrondend, de tegenstellingen vallen weg", vertelt Marbel de Graaf.