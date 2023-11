Zuid-Koreaanse president komt overnachten in paleis op de Dam

De president van de Republiek Korea, Yoon Suk Yeol, komt op staatsbezoek in Nederland. Zoals gebruikelijk zal hij ontvangen worden in het paleis op de Dam waar hij samen met zijn vrouw Kim Keon Hee ook zal overnachten.

Het is voor het eerst dat een president van Zuid-Korea op staatsbezoek komt sinds het begin van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen in 1961. Wel zijn Willem-Alexander en Maxima in 2014 al op staatsbezoek geweest in de Republiek Korea.

Het bezoek zal plaatsvinden op 12 en 13 december. Op de eerste dag bezoekt de Zuid-Koreaanse president de militaire erewacht op de Dam. Ook zal hij een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam. In de avond is er een groot staatsbanket, een diner in galakleding, in de Burgerzaal van het Paleis. De volgende dagen bezoeken de Willem-Alexander en Maxima met hun Koreaanse gasten meerdere plekken in het land.

Tijdelijk gesloten

Yoon Suk Yeol overnacht met zijn hele entourage in het Paleis. "Er moet daarom veel in werking worden gezet om het hele gebouw klaar te maken", valt te lezen op de website van paleis. Om dit allemaal op tijd gereed te krijgen, is het gebouw in de weken voor het staatsbezoek gesloten voor het publiek.