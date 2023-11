Nieuw afgeluisterd gesprek in zaak Peter R. de Vries: "Ze willen weten of ik met die Taghi praat"

De naam 'Taghi' viel vandaag weer eens bij de laatste voorbereidende zitting in de zaak voor de moord op Peter R. de Vries. De achternaam valt in een nieuw, afgeluisterd gesprek. Of justitie daarmee ook echt hard kan maken dat Ridouan Taghi de man is die de opdracht voor de moord op de misdaadjournalist gaf, blijft de vraag.

Peter R. de Vries - NH Nieuws

‘Ze willen weten of ik met die Tachi [fonetisch] of zo praat.

Ik kan mij niet eens herinneren wat…’



Zijn huisgenoot vroeg: ‘Met wie?’ Waarop O.

antwoordde: ‘Die Tachi [fon]. Die klootzak die het hele (niet te verstaan) georganiseerd heeft.’



De officier van justitie draagt vandaag in de zwaar beveiligde rechtbank in Osdorp voor uit een afgeluisterd gesprek van 13 januari 2022. Erickson O. , verdacht van het filmen van De Vries vlak na de aanslag, wordt dan al op de hielen gezeten door de politie, maar denkt vrijuit tegen zijn huisgenoot te kunnen praten.

"Wie weet wordt er mee bedoeld dat het 'hele' het filmen betreft. Dus heel veel kun je er ook nog niet mee, maar het begint zich wel op te stapelen natuurlijk", zegt vriend van De Vries en voormalig advocaat van kroongetuige Nabil B., Peter Schouten na afloop van de zaak in de Bunker.



Het OM laat zich verder nog niet in de kaarten kijken of het straks, als op 23 januari de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de negen verdachten start, ook echt het opdrachtgeverschap aan Taghi toe zullen schrijven. "Aanwijzingen zijn er, maar ik ga geen voorschot nemen op dit moment van de voorbereidende fase naar de inhoudelijke fase. Dat zijn zaken die straks zullen worden besproken en naar voren zullen komen", zegt persofficier van justitie Katelijne den Hartog.