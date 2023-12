Opgelet: 'dodenweg' N203 tussen Castricum en Uitgeest vanavond en -nacht dicht

De provinciale weg N203 tussen Castricum en Uitgeest is vanaf 20.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt dan een stalen wand geplaatst waarachter wegwerkers veilig verder kunnen werken aan een haag tussen het fietspad en de weg. De haag is onderdeel van het veiliger maken van de 'dodenweg'.

De afsluiting duurt tot morgenochtend 6.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Geesterweg en Uitgeesterweg. Het fietspad blijft wel toegankelijk.

Het plaatsen van de haag duurt nog tot de kerst en is de laatste kortetermijnmaatregel die de provincie en de gemeenten laat uitvoeren om de beruchte N203 verkeersveiliger te maken. Op dit moment zijn ze halverwege met de haag. Na de afsluiting vandaag wordt verder in de richting van Castricum geplant.

Eerder is er al markering langs het fietspad aangebracht, heeft de autoweg dikkere belijning gekregen, is de middengeleider bij het tankstation verlengd en geldt er sinds september een algeheel inhaalverbod. Ook landbouwvoertuigen mogen nu niet meer worden ingehaald.

Doden en gewonden

De N203 is een van de onveiligste provinciale wegen in Noord-Holland en heeft een verdrietige geschiedenis met meerdere dodelijke ongelukken en vele gewonden. De Provincialeweg staat inmiddels bekend als 'dodenweg'.

Het beruchte wegdeel is zo'n vier kilometer lang en bestaat uit twee rijbanen met daarnaast een fietspad. Met een aantal flauwe bochten leidt het je langs weilanden en natuurgebieden. Juist in die bochten gaat het vaak mis. Omwonenden roepen al jaren om maatregelen.

Zoals agrariër Arnold Res die al bijna dertig jaar langs de N203 woont en meerdere heftige ongelukken van heel dichtbij meemaakte. Hij pleit voor een vangrail. "Die haag beschermt de fietsers niet, daar schieten auto's zo doorheen."

In april vorig jaar is aangekondigd dat de weg compleet op de schop gaat om de veiligheid te verbeteren. Dat groot onderhoud staat in 2028 gepland. Maar wat die structurele verbeteringen dan worden, is nog niet bekend.