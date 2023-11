Uitgeest aA nl Joke in ban van mysterieuze haan: "Hij slaapt hier ook"

Van wie-o-wie is toch die haan? Elke dag staat een dakloze haan voor de deur bij Joke Albrink in Uitgeest en zij heeft geen idee wie de eigenaar is. Het is het gesprek van de dag in Uitgeest, want iedereen denkt mee: van wie zou die haan nu kunnen zijn?

In bovenstaande video zie je hoe de haan eruit ziet en dat hij elke dag komt buurten bij Joke in Uitgeest.

Weet jij het? Mocht jij de eigenaar zijn van deze haan of je weet van wie hij is? Dan kun je ons tippen via onderstaande gegevens. Hij is op dit moment aan de Uitgeesterweg in Uitgeest. Hoogstwaarschijnlijk bij Joke voor de deur.