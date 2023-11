Nieuwe busverbindingen van IJburg naar Weesp en Zuidoost

Het aantal bewoners op IJburg gaat de komende jaren flink gaat toenemen en daarom komen er twee nieuwe buslijnen bij. De een gaat naar Weesp, waar mensen kunnen overstappen op naar onder andere Almere, Amersfoort en Utrecht. De andere gaat naar station Bijlmer ArenA, via station Gaasperplas.

Het is de bedoeling dat beide bussen zorgen ervoor dat de druk op tram 26 (IJtram) afneemt. De gemeente verwacht dat in 2038 dagelijks 16.500 reizigers gebruikmaken van de nieuwe buslijnen. Als alles goed gaat, rijdt de nieuwe bus naar Bijlmer ArenA vanaf eind 2024 en de bus naar Weesp vanaf eind 2025.

Voor beide buslijnen heeft het Rijk in totaal 8,75 miljoen euro ter beschikking gesteld. De Vervoerregio Amsterdam legt per buslijn zelf nog 1,8 miljoen euro bij.

Maatregelen tram 26

Naast de extra bussen wordt ook de bereikbaarheid van de tramhalte Zuiderzeeweg verbeterd en wordt de halte groter. Bovendien wordt de voetgangersoversteek verruimt en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Volgens de gemeente zijn deze maatregelen zijn nodig omdat Hogeschool Inholland in 2024 een vestiging op IJburg opent, en het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) in 2025 in de Sluisbuurt. De scholen zullen zorgen voor meer reizigers en met deze maatregelen kan de tram meer reizigers aan.