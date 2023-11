Honderden vmbo-leerlingen besturen Metropole Orkest tijdens Game in Concert

Zeker 246 vmbo-leerlingen bezochten vandaag het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Tijdens het evenement genaamd Game in Concert konden de jongeren via een app op hun telefoon het Metropole Orkest in teams besturen. "Ik vind het nogal bijzonder, heel erg mooi om hier te zijn. En dat gewoon allemaal via je telefoon", zegt een van de leerlingen.

Het concert is bedoeld om jongeren in aanraking te brengen met muziek. "Door jongeren met gamen te verleiden beginnen we bij iets dat de jongeren sowieso aanspreekt", zegt Caroline Grasmeijer, organisator van het evenement. "Het is natuurlijk heel goed om jongeren in aanraking te brengen met muziek. En hoe leuk is het dat je dat door middel van gamen en muziek kunt doen?"

Verbinding

En dat is volgens Grasmeijer niet het enige. "Iedereen houdt van muziek. Je kan er door opleven. Er zijn zo veel bewezen doelen waarom muziek maken eigenlijk heel goed is voor jezelf. Voor wat je voelt, maar ook voor je brein. En dat maakt verbinding met elkaar en het is superbelangrijk dat je verbinding maakt met jezelf, anderen en de wereld om je heen. Muziek kan dat doen en daarom zijn de leerlingen vandaag hier."