Derde opvangschip 'Rex Rheni' aangemeerd langs Spaarndamseweg in Haarlem-Noord

In het Spaarne ter hoogte van de Floresstraat in Haarlem-Noord is donderdag een derde opvangschip aangemeerd. Het gaat om de Rex Rheni, waarop tijdelijk 150 asielzoekers uit onder meer Eritrea en Syrië worden opgevangen.

Het derde schip is bedoeld om het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel te ontlasten. Daar is de druk zo hoog dat de rijksoverheid grote steden heeft gevraagd om extra noodopvang te bieden.

Tijdelijke opvang

De opvang op het schip is tijdelijk. De gemeente wil op termijn twee asielzoekerscentra openen, waar plek komt voor in totaal 620 mensen. Het gaat om panden aan de Zijlweg en de Meesterlottelaan. Het is nog niet bekend wanneer die azc's in gebruik worden genomen.

De Rex Rheni lag de afgelopen weken al in Haarlem: aan de Conradkade in de Waarderpolder. Daar ving het asielzoekers op die eerder op de opvangschepen De Virginia en de Prinses Christina die daar normaal liggen, woonden. Maar deze twee schepen moesten een tijdje naar de werf voor onderhoud. De Virginia en de Prinses Christina zijn nu weer terug aan de Conradkade. Daarom kon de Rex Rheni doorvaren naar de Spaarndamseweg om onderdak te bieden aan nog eens 150 vluchtelingen.

Spaarne

De schepenpuzzel is nu gelegd: de Rex Rheni is aan de noordkant van de twee schepen in het Spaarne aangemeerd. Op die andere schepen - de Aurora en de Carissima - worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. In totaal liggen er nu vijf schepen in Haarlem die vluchtelingen huisvesten.