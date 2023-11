Politie heeft identiteit achterhaald van overleden vrouw in het IJ

De politie heeft de identiteit weten te achterhalen van de overleden vrouw die gisteren werd gevonden in het IJ, dat heeft de politie bekend gemaakt. De politie vermoedt dat ze om het leven is gekomen door een misdrijf. Omdat de politie eerder vandaag niet wist wie de vrouw was, werden foto’s van haar tatoeages gedeeld.

Rond 13.00 uur kwam de melding binnen dat er in het IJ naast de afmeersteiger aan de Distelweg mogelijk een lichaam zou drijven. Politieagenten troffen niet veel later inderdaad het lichaam van een vrouw aan. Op basis van het eerste onderzoek vermoedt de politie dat er sprake is van strafbare feiten rond de dood van de vrouw.

Identiteit bekend De recherche heeft nu kunnen achterhalen wie de vrouw is, om die reden zijn ook de foto's van haar tatoeages verwijderd. De politie komt wel nog graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over de zaak.

