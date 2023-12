Duiker ontdekt 'droomvondst' op de bodem Noordzee: "Het is de Prins Willem van 1781"

Ernst Jongejan uit Breezand duikt al 30 jaar en heeft als onderwaterarcheoloog al een aardige lijst van mooie vondsten. Maar een Admiraliteitsschip, een oorlogsbodem uit vroegere tijden, die had hij nog niet gehad. Tot hij tijdens een duik op een paar honderd meter uit de kust, tussen Den Helder en Julianadorp, ineens een serie zware kanonnen zag liggen.

De Prins Willem was een oorlogsschip dat vanaf Hellevoetsluis op weg was richting Texel. Vanaf daar zou het worden ingezet als bescherming van een konvooi dat richting de Oostzee ging om handel te drijven. De vierde Engels-Nederlandse Oorlog was in volle gang. Met een kapitein met een dubieuze reputatie, hij werd beticht van landverraad, ging het schip verloren onder mysterieuze omstandigheden. "Ik ben in 2018 gestart met het bureauonderzoek", vertelt Jongejan thuis in Breezand, "Het begon met een oude tekening van het schip. Daarop is mooi afgebeeld hoe het op 14 september 1781 strandde op zandplaat de Zuiderhaaks. Een wonderlijk verhaal want het was die dag prachtig weer. In de nacht van 24 op 25 september is het helemaal kapot gegaan en werden er wrakstukken op het strand gevonden". Tekst gaat verder onder de afbeelding

Foto: Duiker ontdekt 'droomvondst' op bodem Noordzee: "Het is de Prins Willem van 1781" - Ernst Jongejan

Hoe de stranding kon gebeuren, is niet helemaal duidelijk. Er zouden fouten gemaakt zijn in de communicatie met de vloot die voor de kust lag. Dat gebeurde met vlaggen. Maar ook de loods ging niet vrijuit, vertelt Jongejans. "Dat was een Texelaar, Jan Kock. Hij is mogelijk te vroeg om de Zuiderhaaks heen gedraaid en vastgelopen. Hij werd in ieder geval meteen na de stranding in de boeien geslagen".

"Dit maak je niet eens per jaar mee, niet eens per tien jaar, dit is uniek" Ernst Jongejan, onderwaterarcheoloog

Afgelopen voorjaar werden de eerste beelden gemaakt van de locatie. Begin mei maakte Ernst Jongejan de eerste duik richting de overblijfselen van het schip. Er waren al vermoedens dat het om de Prins Willem ging, maar maak het dan maar eens hard. "Er liggen daar meerdere 24 pond kanonnen en nog een enkele 12 pond kanonnen. Uit de lijst van wapentuig en die van andere schepen kan je dan opmaken dat het om de Prins Willem gaat. Ook de locatie klopt met verslagen zoals het scheepsjournaal." Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Duiker ontdekt 'droomvondst' op bodem Noordzee: "Het is de Prins Willem van 1781" - Matthijs Gemmink/NH Nieuws