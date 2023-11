Nieuwe maatregelen tegen file binnenstad: keerlus bij Blauwbrug en omleiding Damstraat

Om te voorkomen dat verkeer tussen de Blauwbrug en het Damrak lang in de file staat komt er een mogelijkheid om aan het begin van de file om te keren. Ook wordt het onmogelijk gemaakt om een deel van de file te omzeilen door via de Damstraat de Dam op te rijden.

Dat staat in een vandaag verstuurde brief van wethouder Melanie van der Horst (Verkeer). Ze noemt meerdere nieuwe maatregelen tegen de zogeheten 'Stadshartfile', die eerder omschreven werd als de Bijenkorffile omdat aangenomen werd dat een groot deel van de automobilisten op weg was naar de parkeergarage bij het warenhuis.

Daarom komt er in de woorden van Van der Horst een 'filter' op de Damstraat. Verkeer dat uit de straat komt mag alleen nog naar links en rechts en dus niet meer rechtdoor en daarna het laatste deel van de file op het Rokin in. De wethouder schrijft dat er geen fysieke afsluiting komt en dat nood- en hulpdiensten nog steeds rechtdoor kunnen. Volgens haar blijven 'met deze maatregel alle bestemmingen bereikbaar voor ieder soort verkeer'.

Op dagen dat er grote drukte verwacht wordt, zet de gemeente verkeersregelaars in. Dat gebeurde de afgelopen maanden overigens ook al . De verkeersregelaars zullen automobilisten terugsturen als de Bijenkorfgarage en Rokingarage vol zitten. Volgens Van der Horst geeft dat 'ruimte op het traject', omdat het zoekende autoverkeer 'geen meerwaarde' zou hebben. De afgelopen tijd zou ook zijn gebleken dat dat een effectieve maatregel is.

De gemeente heeft de maatregelen al aan bewoners en ondernemers voorgelegd. Zij zouden positief gereageerd hebben. "Ze zijn blij met de aanpak en kunnen zich vinden in het geschetste beeld." Zo zou het bedrijfsleven willen dat de bedrijfsvoering zo min mogelijk gehinderd wordt, 'niet door de file en ook niet door de mogelijke maatregelen'. Voor inwoners zou het vooral gaan om de luchtkwaliteit en de overlast door wachtende auto's.

Geen garantie

Van der Horst stelt dat de verschillende nieuwe maatregelen de file 'in grote maten terug zal dringen'. "Hierbij is er geen 100 procent garantie dat deze er nooit meer zal staan. Ik zie echter wel dat er een pakket ligt dat kan rekenen op draagvlak en dat een goede eerste stap is op weg naar mogelijke aanvullende maatregelen om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren."

De maatregelen gaan waarschijnlijk volgend jaar in. De kosten zijn nog niet bekend. De tijdelijke maatregelen, zoals de inzet van de verkeersregelaars, hebben dit jaar al zes ton gekost.