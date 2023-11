Ajax-fans direct opgepakt en nacht in Franse cel: "Opgesloten met man in Marseille-shirt"

De Ajax-fans die gisteren meteen na aankomst in Marseille zijn aangehouden door de Franse politie, zijn vandaag vrijgelaten en meteen op het vliegtuig gezet. Ze hebben de nacht doorgebracht in een kleine cel waar ook Fransen in zaten. Dat vertellen twee van hen vanaf de luchthaven in Marseille tegen AT5.

De fans hadden al een tijd geleden hun vlucht geboekt omdat dat toen nog een stuk goedkoper kon. Pas later, op 16 november, bleek dat Ajax-supporters niet bij de wedstrijd mochten zijn en dat ze zelfs niet in wijken rondom het stadion mochten komen. Iets dat de supporters niet hadden verwacht, mede omdat er bij de thuiswedstrijd wel Marseille-fans in de Johan Cruijff Arena waren.

"Ze maakten foto's van ons en hielden ons op tot het na 12.00 uur was, de verboden tijd" Ajax-supporter

De supporters hadden uit voorzorg geen Ajax-spullen meegenomen en ze hadden ook een hotel geboekt dat niet in een van de verboden wijken lag. Ook waren ze niet van plan om naar de wedstrijd te gaan. Bij het vliegveld gingen ze naar het station, daar kwamen ze gisteren rond 10.45 uur aan, maar daar werden ze tegengehouden door de politie. "Dat was nog voor de verboden tijd. Ze maakten foto's van ons en hielden ons op tot het na 12.00 uur was, de verboden tijd." De elf Nederlanders werden daarna meegenomen naar het politiebureau. Volgens de supporters die AT5 sprak zaten er ook mensen bij die geen voetbalsupporter waren en er voor bijvoorbeeld werk moesten zijn. De Nederlanders mochten niet bij elkaar in de cel en werden daarom allemaal in een aparte cel geplaatst, met iemand anders als celgenoot. In cel met iemand in Marseille-shirt Zo kwam een van hen zelfs in de cel terecht met iemand die een Marseille-shirt droeg. "Ik heb gezegd dat ik dat niet wilde, maar daar werd niet naar geluisterd. Dat waren in het begin wel dodende blikken. Uiteindelijk zeg je wel je naam en op een gegeven moment kwam hij wel los." De ander zat in de cel met iemand van Algerijnse afkomst die wapens op zijn lichaam had laten tatoeëren en naar eigen zeggen in een drugskartel zat. "Uiteindelijk bleek het wel een aardige kerel. Want hij heeft me echt geholpen. Ik had drinken nodig en kon de Franse bewakers niet bereiken. Hij sloeg daarna bijna heel het raam van de cel er doorheen en toen kwamen ze wel. Ook hoefde hij geen avondeten, maar nam hij het toch aan en gaf hij het aan mij."

Communicatie met de Franse politie was nauwelijks mogelijk, vertellen de Ajacieden. "Het was vreselijk, er was niet met hen te communiceren. We zijn een paar uur lang verhoord. Het recht op een advocaat werd niet geaccepteerd. Uiteindelijk hebben we via een tolk gepraat en is het proces-verbaal wel tien keer aangepast, omdat ze het toch niet goed begrepen hadden." Geen tijdsbesef Het ging om ondergrondse cellen van anderhalve meter breed en drie meter lang, met twee houten bankjes. Vanwege de grootte van de cellen hadden ze eerst nog het idee dat ze na een paar uur vrij zouden komen, maar ze moesten dus de hele nacht blijven zitten. "Je hebt geen tijdsbesef. Je kan alleen maar voor je uit kijken. Het belletje dat je kon indrukken voor hulp van de politie werkte niet. We kregen lang geen eten en drinken. Er liepen ratten. Het was mensonterend."

Foto's die de fans in Marseille na hun vrijlating maakten Via AT5-Whatsapp (0651190938)

Verder was naar het toilet gaan nauwelijks mogelijk. "Het toilet was een gat in de grond en poepen doe je niet als er een agent om de hoek staat." Voordat ze vandaag vrijgelaten werden, kregen ze de waarschuwing dat ze bij een volgende keer 30.000 euro boete krijgen en een halfjaar de cel in zouden gaan. Daarna moesten ze zelf van het politiebureau terug naar het station lopen. "Met maar een stille agent die ons van een afstandje volgde. Maar als het echt om onze veiligheid gegaan was, dan doe je dat niet." Wedstrijd op mobiel kijken Ondanks de mislukte reis, willen de supporters als ze vanaf de luchthaven van België naar huis rijden wel langs de weg stoppen om de wedstrijd op hun mobiel samen te kijken. "Je wil het toch nog even zien. We hopen nu juist nog meer dat we winnen van dat zooitje ongeregeld, inclusief de politie." De wedstrijd Marseille - Ajax begint vanavond om 21.00 uur.

