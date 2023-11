Liveblog: AZ mag blijven hopen op Europese overwintering. Ajax begonnen tegen Marseille (1-1)

Brighton & Hove Albion heeft in de Europa League de knock-outfase bereikt na de derde overwinning in de groep van Ajax. De Engelse club, die ook twee keer won van Ajax, won met 1-0 op bezoek bij AEK Athene.

Door de overwinning gaat Brighton aan de leiding met 10 punten. Olympique Marseille, dat later op de avond tegen Ajax speelt, heeft 8 punten. AEK Athene blijft staan op 4 punten. Ajax staat laatste met 2 punten, maar heeft nog kans om in ieder geval derde te worden in de groep.

De Grieken, die speelden met Nordin Amrabat op het middenveld, hadden zeker in de eerste helft de meeste kansen. Maar tot scoren kwam de thuisploeg niet. Brighton, met Bart Verbruggen in het doel en Joël Veltman achterin, kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong. Na een overtreding van Damian Szymanski op João Pedro benutte de Braziliaan zelf de strafschop.

Mijat Gacinovic moest halverwege de tweede helft na een overtreding op Veltman met zijn tweede gele kaart naar de kant.