Inwoners gemeente Hoorn kunnen opnieuw energietoeslag aanvragen bij gemeente

Voor het tweede jaar op rij kunnen inwoners van Hoorn een energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Deze regeling is vanaf morgen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen, en is bedoeld om de zorgen over hoge energiekosten te verlichten in deze donkere maanden. "We willen ervoor zorgen dat iedereen warm en comfortabel kan wonen."

Vanaf morgen kunnen mensen die op bijstandsniveau leven - of twintig procent daarboven - een aanvraag indienen bij de gemeente Hoorn. De eenmalige energietoeslag gaat over dit jaar, en bedraagt 1.300 euro.

Huishoudens die per 1 oktober een algemene bijstand ontvangen, een uitkering krijgen op basis van verschillende gronden, of in een schuldhulpverleningstraject zitten, hoeven geen aanvraag in te dienen. Zij hebben namelijk automatisch recht op de energietoeslag.

'Waardevolle ondersteuning voor inwoners'

De gemeenteraad van Hoorn besloot vorig jaar november in te stemmen met een toeslag op de energie voor het jaar 2022. Meer dan 2.000 huishoudens ontvingen de energietoeslag, waarvoor de raad ongeveer 1,5 miljoen euro had vrijgemaakt. Nu wordt dit bedrag opnieuw toegepast.

"De energietoeslag is een waardevolle ondersteuning voor onze inwoners", benadrukt Karin Hakhoff, wethouder in de gemeente Hoorn. "We willen ervoor zorgen dat iedereen warm en comfortabel kan wonen, ook als de energierekening hoger uitvalt. Daarom moedigen we mensen aan om van deze regeling gebruik te maken."

De aanvragen voor een eenmalige energietoeslag in de gemeente Hoorn kunnen tot en met 1 juni 2024 worden ingediend. Mocht je recht hebben op de toeslag, maar deze niet per morgen hebben ontvangen, dan kan de toeslag alsnog zelf aangevraagd worden op de website van de gemeente Hoorn.